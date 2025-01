Glasner-Boss vermisst: Nun wurde Leiche gefunden

Rucksäcke in Biwak entdeckt

Die Rucksäcke der beiden Bergsteiger wurden in einem zum Basislager umgebauten Biwak gefunden. Bei den Alpinisten handelt es sich um den Personalchef der Wohltätigkeitsstiftung Palace for Life und um eine Führungskraft des Südlondoner Fußballvereins Crystal Palace, dessen Manager der Österreicher Oliver Glasner ist.