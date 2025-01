Bayern eröffnen Wettbieten um neuen Stürmer-Star

Wie die englische Zeitung „Daily Express“ berichtet, will der deutsche Rekordmeister die Gunst der Stunde nützen. Denn Gyökeres soll in seinem bis 2028 laufenden Vertrag zwar eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro verankert haben – will er aber unbedingt schon im kommenden Sommer weg, so würde man ihn auch für rund 85 Millionen Euro ziehen lassen. Da gilt es für die Bayern einen guten Eindruck zu hinterlassen ...