„DaVinci Xi“ hilft im Lienzer Operationssaal mit

Sein Name lautet „DaVinci Xi“ und er „arbeitet“ seit einigen Wochen bereits im Operationssaal des Bezirkskrankenhauses Lienz. Die Rede ist von einem hochmodernen Roboter. Dieser besteht aus einer Konsole, an der der Operateur sitzt, sowie mehreren mechanischen Armen. Diese führen präzise Bewegungen durch. Die Arme sind zudem mit hochauflösenden Kameras und Spezialinstrumenten ausgestattet und ermöglichen so feinste chirurgische Eingriffe.