Gefahren im Wald: Experten mahnen zur Achtsamkeit

Sicherheitsregeln strikt befolgen!

Montecuccoli und Blabensteiner appellieren eindringlich an alle Waldbesucher, sich an die Sicherheitsregeln zu halten. „Sperrgebiete sind deutlich gekennzeichnet, und sie existieren nicht ohne Grund“, erklärt Blabensteiner. Doch viele Menschen streifen unbedacht querfeldein durch Wald und Flur, was oft dazu führt, dass Warnschilder übersehen werden. Gerade im Winter, wenn Schnee und Nebel die Sicht einschränken, wird das Risiko noch größer.