Pkw landet am Dach: Drei Verletzte bei Alko-Unfall

Totalschaden an beiden Autos

Das Fahrzeug des 47-Jährigen wurde laut Polizei durch den Zusammenstoß in die Luft katapultiert und schlitterte rund 100 Meter auf dem Dach die Straße entlang. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie die 55-jährige Beifahrerin des 47-Jährigen erheblich verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden. „Ein mit den beiden Unfalllenkern durchgeführter Alkomattest verlief beim 47-Jährigen positiv“, so die Exekutive.