Als Letsch seinen letzten Sieg feierte

Einen viel schwierigeren Gegner als Bayern München hätten sich die Bullen für das erste Spiel im Jahr 2025 nicht aussuchen können. Das Duell mit dem Top-Klub, bei dem der Leoganger Christoph Freund bekanntlich als Sportdirektor arbeitet, ist aber auch gleich ein Vorgeschmack auf die kommenden Kontrahenten. Im Trainingslager im portugiesischen Faro wartet auf Salzburg mit Midtjylland (Dän) zwar eine vermeintlich kleinere Nummer, danach geht’s in der Champions League aber gegen die Madrider Riesen Real und Atlético. Streng genommen sind das aber Bonusspiele für Salzburg, so richtig ernst wird es dann erst am 2. Februar beim Cup-Viertelfinale gegen den LASK.