Die Könige kamen mit Lamas in die Siedlung

Doch der Brauch für das Gute geht auch anders: Seit vielen Jahren treffen sich die Sternsinger am Inge-Morath-Platz, seit vorigem Jahr zudem am Marie-Andeßner-Platz im Quartier Rauchenmühle. So am gestrigen Donnerstag. Rosa Wiesinger als Sternträgerin, ihr Bruder Martin, Eva-Maria Stadlbauer und Felix David sind seit mehr als zehn Jahren gemeinsam als Sternsinger unterwegs.