„Strafzettel-Flut“ sorgt für Welle der Entrüstung

Schauplatz Montagvormittag in der Hauptstraße in Ternitz, Bezirk Neunkirchen. Die Polizei stellt Strafmandate aus, weil kaum jemand eine Parkuhr ins Auto gelegt hatte, obwohl die ganze Straße eine Kurzparkzone ist – und dementsprechend eine Parkuhr ins Auto gelegt werden muss. Die Hinweisschilder dazu befinden sich jeweils zu Beginn und am Ende der Straße.