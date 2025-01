Um 7,4 Prozent mehr Arbeitslose in Salzburg

In Salzburg sind 277.000 Personen in einem Beschäftigungsverhältnis, fast gleich viele wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent hat Salzburg nach Tirol (4,3 Prozent) den zweitniedrigsten Wert in ganz Österreich. Bundesweit liegt die Arbeitslosenquote bei 8,3 Prozent.