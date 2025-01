EVN: Jetzt gibt’s nur mehr Gas aus der Heimat

40% weniger Gasverbrauch in wenigen Jahren

Entsprechende Verträge zwischen EVN und OMV seien unter Dach und Fach. Warum die Umstellung auf den österreichischen Rohstoff so schnell gelang? „In den letzten Jahren sind viele unserer Kunden auf andere Systeme und Brennstoffe umgestiegen. So sank der Gasverbrauch in Niederösterreich um etwa 40 Prozent. Und die Tendenz sinkt weiter“, erklärt Szyszkowitz.