Arbeitslosigkeit: „Rechnen mit keiner Trendwende“

Der negative Trend am steirischen Arbeitsmarkt hat, wie erwartet, auch im Dezember angehalten. Mit Jahresende waren 45.095 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet, ein Plus von 3619 Personen bzw. 8,7 Prozent. Inklusive Schulungsteilnehmer sind derzeit 52,920 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung (plus 7,3 Prozent).