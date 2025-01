2024 war hartes Jahr für Grazer Berufsfeuerwehr

Und die Grazer Berufsfeuerwehr hat auch Positives zu berichten: So kamen 2024 drei neue Löschfahrzeuge und drei neue Drehleiterfahrzeuge in den Fuhrpark, zudem vollendeten 19 Männer die Grundausbildung. „Engagement, Motivation und die Stimmung innerhalb der Mannschaft sind Top und ein zeitgemäßer Fuhrpark befeuert dieses Zustandsbild“, sagt Branddirektor Klaus Baumgartner. Und im November 2025 soll dann ja auch die neue Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz fertig sein.