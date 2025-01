Mit künstlicher Intelligenz zu gestähltem Körper

KI berechnet biologisches Alter der Teilnehmer

Damit die KI weiß, wo sie ansetzen soll, lässt man sich vor dem ersten Training vermessen und absolviert einen Fitness-Check. Gängige Daten wie Gewicht, Größe und mögliche Einschränkungen werden erfasst und auf einem Armband gespeichert. Dieses trägt man während des Sports dann immer mit sich. Die Trainingsgeräte passen sich daraufhin automatisch an den jeweiligen Teilnehmer an und geben ein Programm vor. Die persönliche Leistung und Entwicklung wird klarerweise akribisch dokumentiert und analysiert. Dabei wird das sogenannte Bio-Age berechnet: Man erhält auf Basis ihrer Anwendungen und Trainingsergebnisse eine Analyse seines biologischen Alters. Dieses gibt Einblicke in den eigenen Gesundheitszustand - manchmal auch schonungslos: Die Ausdauer unserer Redakteurin wurde rund 10 Jahre älter als tatsächlich der Fall berechnet.