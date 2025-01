Umwelterfolg für die „Krone“: Chemikalie verboten

15 Jahre hat es in Brüssel gedauert

Dennoch dauerte es bis zum finalen Öko-Triumph im heurigen Dezember weitere 15 Jahre, bis sich die Bürokraten in Brüssel zu einem gänzlichen Verbot von Bisphenol durchringen konnten. Das jetzt von der Kommission angenommene Verbot umfasst BPA in allen Produkten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen wie etwa Plastikverpackungen, Metallbeschichtungen in Konservendosen und wiederverwendbare Trinkflaschen. Es wird auch auf andere Bisphenole ausgeweitet, die als fortpflanzungsgefährdend oder endokrin schädlich gelten.