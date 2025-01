Dry January? „Es kann sehr sinnvoll sein!“

Immer mehr Anhängern auch in Österreich

Der trockene Monat, auch „Dry January“ genannt, ist eine Gesundheitskampagne, die vor allem in Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und Deutschland viele zum Mitmachen bewegt, aber auch in Österreich immer mehr Anhänger findet. Die „Tiroler Krone“ hat mit dem Experten Franz Altenstrasser, Primar der Psychiatrie B am Landeskrankenhaus Hall, über Alkoholsucht gesprochen. Er erklärt, wie sinnvoll ein derartiger trockener Monat ist.