Heimtückische Lawinenfallen auf Tiroler Modegipfel

Möglicherweise ist die „Lampsen“ in den Stubaier Alpen der am stärksten besuchte Skitourenberg von ganz Tirol. In der Nähe von Innsbruck gelegen, weist sie keine technischen Schwierigkeiten auf, dazu scheint sie selbst bei heiklen Lawinenverhältnissen machbar zu sein. So ziehen nicht nur an schönen Tagen fast Karawanen an Wintersportlern die 1200 Höhenmeter von Praxmar zu dem Modegipfel empor.