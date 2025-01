„Musical muss nicht immer leichte Muse sein“

Wenn Janice Dayton auf die Bühne kommt, sind alle wie gefesselt von ihrer Präsenz und bombastischen Stimme. Als Filmstar in Paris zwischen Kommunismus und Kapitalismus zelebriert sie die Show, den Glitzer, die Übertreibung. Nina Weiß überzeugt in der aktuellen Musical-Produktion der Oper Graz auf ganzer Linie – und das, obwohl sie sich erst in die Rolle einfinden musste: „Zuerst hätte ich mich da gar nicht gesehen – die Regiearbeit von Max Hopp war aber so außergewöhnlich toll“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch. „Mit wie viel Liebe, Freude, Feingefühl, aber auch fordernd und wertschätzend er arbeitet – das fand ich unglaublich.“