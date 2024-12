„Ich habe das Match gegen Djokovic genossen!“

Ein Start in die neue ATP-Tour-Saison gegen Top-Tennis-Stars, der am Ende durch ein einziges Mini-Break verloren ging: Für Alexander Erler war das 4:6, 7:6 (4), 8:10 gegen Novak Djokovic (Ser) und Nick Kyrgios (Aus) in Brisbane trotzdem eine „megacoole Erfahrung“!