Fischerhütte brannte: Jugendlicher (16) verletzt

Spätabendlicher Einsatz für die Feuerwehren Wagna, Leitring und Hasendorf! „Gartenhüttenbrand“ lautete um 23.45 Uhr die Alarmierung, welche die Kameraden schlussendlich zu einer Fischerhütte führte. Rund eine Stunde dauerten laut Polizei die Löscharbeiten an unter schwerem Atemschutz an, ehe „Brand aus“ gemeldet werden konnte. Im Zuge dessen musste ein 16-Jähriger, der sich in der Hütte befand, mit einer Rauchgasvergiftung zur Kinderklinik nach Graz gebracht werden.