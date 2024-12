Ausseer Musiker in der Mongolei: „Ein Abenteuer“

Ein versteckter, unbekannter Ort, ein handverlesenes Publikum und eine exotische, raue Kulisse: Wenn in Musikerkreisen über einzigartige Auftritte gesprochen wird, haben vier Steirer aus dem Salzkammergut seit Kurzem eine Trumpfkarte in der Hand. Sie waren zu Gast bei einem kleinen Folk-Festival in der tiefsten Mongolei.