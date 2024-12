Diebe langten gleich 51-mal in einem Dorfladen zu

Auch Räder mitgenommen

Geschnappt wurden zudem zwei Tschechen (26 und 27), die in den Bezirken Mistelbach und Hollabrunn ebenfalls Lebensmittel und Bargeld aus Geschäften gestohlen hatten. Doch das Duo ging sogar noch weiter: Aus Garagen nahmen sie rund um Weihnachten sechs Fahrräder mit. Dabei wurden sie jedoch beobachtet und wenig später im Zuge einer Fahndung geschnappt. Sie sitzen nun in Korneuburg in Haft.