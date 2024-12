Drogenlenker flüchtete nach Unfall durch Fluss

Keine Nachtruhe war den Einsatzkräften Samstagfrüh gegönnt: Gegen 1.30 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Stubenberg am See, Pöllau und Sparberegg und die Polizei zu einem Unfall gerufen. Kurz nach dem Stubenbergsee, aber bereits in der Klamm, hatte sich ein nicht zum Verkehr zugelassener Wagen, auf dem noch dazu zwei unterschiedliche und gestohlene Kennzeichen montiert waren, überschlagen. Am Dach liegend, war er auf der Straße zum Stillstand gekommen.