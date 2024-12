Mann (37) bei Arbeitsunfall im Gesicht verletzt

In Krankenhaus gebracht

„Der 37-Jährige lehnte sich unter die Achse des Lkw, um Nachschau am anderen Luftfederbalg zu halten. In diesem Moment platzte dieser ebenfalls“, heißt es seitens der Polizei. Durch die Druckwelle erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht. Er wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht.