30 Jahre Rolf Rüdiger: Lieblingsratte der Nation

Gaugusch war es mit Rolf Rüdiger immer wichtig, Kinder für voll zu nehmen. „Kinder checken sofort, ob irgendwas nur so kindlich-bunt daherkommt und sie betüdeln will. Wir waren uns immer voll bewusst, für wen wir arbeiten und haben das gerne gemacht.“ Mit seinen Figuren wollte der Linzer vor allem eines – unterhalten. „Das war mir ein Bedürfnis. Mein Anspruch war immer, dass Kinder frei von der Leber weg lachen sollen. Es gibt meiner Meinung nach nichts Geileres, als ein dreckiges, ungefiltertes Kinderlachen. Dort laden sie ihre Batterien auf. Man wird eh schon zu Hause, im Kindergarten und in der Schule mit Informationen zugestopft - da ist es wichtig, dass sich Kinder auch einmal völlig davon lösen können.“ „Confetti Tivi“ vermittelte nicht zuletzt auch die wichtige Botschaft von Freundschaft und Zusammenhalt. „Kinder hängen heute vielleicht öfter am Handy, aber im Grunde ist es so wie früher: Sie lachen noch genauso gerne und wollen sehen, wie der Bösewicht gefangen und erledigt wird. Dass sie prinzipiell zu den Guten halten, ist auch für die Gesellschaft tröstlich.“