„Knaller Stress für Tiere und schlecht für Natur“

Schadstoffe schlecht für die Natur

„Für Wild- und auch Haustiere ist der extreme Lärm ein großer Stress. Gerade für jene Wildtiere, die im Winter mit ihrer Energie gut haushalten müssen, kann dieser Stress lebensbedrohlich sein“, warnt Geisler. Er verweist auch auf Schadstoffe, die durch die Feuerwerkskörper in der Natur landen: „Oft in kleinste Partikel zerteilt landen die Reste in Wäldern, Wiesen, Gewässern und auf landwirtschaftlichen Flächen. Die toxischen Schwermetallpartikel der Feuerwerke setzen sich im Boden ab und können dadurch in den Nahrungskreislauf gelangen.“