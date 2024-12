Auswärtsfluch wurde im Bunker gebannt

Wer weiß, waren es die Weihnachtskekserl, die vielen Spiele zuletzt, in denen immer Cracks fehlten, oder war es die Anreise am Spieltag? Am Stefanitag fanden die Eisbullen im Grazer Bunker ein Drittel lang nicht in die Gänge, fingen sich dann kurz vor der ersten Pause durch Vela (verlängerte für zwei Jahre bei den 99ers) das 0:1 ein.