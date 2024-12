In Telfs und Tarrenz dröhnte das Stefani-„Ja-Wort“

Über 500 Aktive in 14 Gruppen werden wieder Tausende Fans aus aller Welt anlocken. Spätestens am Dreikönigstag, wenn das Fåsnåchtssymbol, der „Naz“, ausgegraben wird, beginnt die „gesetzlose“ Zeit, die auch Autor Mario Petuzzi in seiner neuen „Hymne an die Fasnacht“ unter stürmischem Beifall des Publikums erwähnte.