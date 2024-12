Pkw-Lenker rammte Autos und verweigerte Alkotest

Da hat am zweiten Weihnachtsfeiertag wohl jemand zu tief ins Glas geschaut: Ein 23-jähriger Autolenker rammte bzw. touchierte am späten Donnerstagnachmittag im Tiroler Unterland zwei Pkws. In beiden Fällen beging der Verdächtige Fahrerflucht. Nachdem er ausgeforscht worden war, verweigerte er einen Alkotest.