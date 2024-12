Crash mit fünf Verletzten und zwei zerfetzten BMW

In einer Rechtskurve kam sein Wagen vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ein 24-Jähriger mit seinem Auto fuhr. Die beiden BMW kollidierten, die Wucht war so groß, dass es das Auto des 24-Jährigen in den Graben katapultierte – die Beifahrerseite wurde dabei schwer beschädigt, die Halbachse herausgerissen.