Eine Krippe als „Altar“ des Klimawandels

Ganze 15 frische Schwammerl hat der pensionierte Pfarrer Reinhard Kittl aktuell in Gottes Schöpfung gefunden, sie sorgsam gepflückt und wie alle Jahre wieder in seine Krippe in der Kirche des Waidhofner Stadtteils Zell eingefügt. Der begeisterte Pilzsucher ist da draußen in Feld, Wald und Flur seit Jahrzehnten unterwegs und kann heuer – wie alle anderen Glückspilze im weiten Land auf ein besonders Rekordjahr zurückblicken.