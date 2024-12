Einmal mehr große Aufregung um Salahs Christbaum

Geschichte geschrieben

Salah spielt aktuell eine überragende Saison, erzielte zuletzt beim 6:3-Sieg des Tabellenführers gegen Tottenham seine Treffer 228 und 229 im Liverpool-Dress. Er war damit der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der vor Weihnachten in einer einzigen Saison sowohl bei den Toren (15) als auch bei den Vorlagen (10) einen zweistelligen Wert erreichte. Zudem ist er nun der viertbeste Torschütze in der Geschichte Liverpools.