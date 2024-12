Aggressive Angriffe auf Energiesystem in Ukraine

Weihnachtsfest nach westlichem Vorbild

Der neue russische Angriff erschütterte das Weihnachtsfest in dem Land. In der Ukraine feierten viele Menschen nach dem Vorbild der in die EU und in die NATO strebenden Führung Weihnachten nach westlichem Muster. Der Brauch wurde im Zuge des Abwehrkampfes gegen Russland eingeführt. Dennoch beschenken sich viele Menschen in der Ukraine weiter nach langer Tradition am Silvesterabend unter dem Weihnachtsbaum und feiern das orthodoxe Weihnachtsfest in der Nacht zum 7. Jänner – wie in Russland.