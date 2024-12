Schutzengel für Klein-Michael beim Start ins Leben

Anweisungen per Telefon

Noch auf dem Heimweg rief der junge Vater den Rettungsnotruf an. Minuten später nahm die Hausgeburt eine dramatische Wende. Denn Klein-Michi hatte knapp nach Mitternacht einen denkbar komplizierten Start ins Erdenleben. „Um den Hals unseres Babys hatte sich die Nabelschnur verwickelt“, erinnert sich der Mann. Doch Notrufexperte Patrick Olah gab die für den Säugling rettenden Anweisungen. Papa Marcel holte seinen Sohn – assistiert von Oma Petra – mit Beatmung im wahrsten Sinne des Wortes ins Leben. Als Schutzengel flog dem neuen Erdenbürger außerdem in der Stockerauer Leitstelle Disponent Patrick Doppler zu, der das Notarztteam in Korneuburg alarmierte, das Mutter und Baby ins Spital brachte.