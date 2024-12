Wie Korkenknallen zur Lebensgefahr werden kann

Zahl der Todesopfer gestiegen

Eine ernste Mahnung ist die Unfallstatistik: Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres kamen in NÖ sieben Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, bei denen Alkohol im Spiel war, 309 wurden verletzt. Die Zahl der Todesopfer ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 2023 starben im gesamten Jahr drei Menschen bei Unfällen mit Alkolenkern. Im Jahr davor waren es im ganzen Jahr so viele wie heuer in den ersten sechs Monaten.