Wenn auch der Heilige Abend zum Arbeitstag wird

Keine Dienst-Pause an Feiertagen

Damit die Bevölkerung die Feiertage hierzulande unbesorgt genießen kann, sind natürlich auch Polizei und Feuerwehr zu Weihnachten unermüdlich im Einsatz. Keine Pause gibt es ach für die Betreuerinnen und Betreuer in den Pflegeheimen sowie die Mediziner und Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Dort bemüht man sich am Heiligen Abend dennoch um besinnliches Flair. So erklingen etwa im Universitätsklinikum in St. Pölten weihnachtliche Weisen in der Spitalskapelle und die Christmette wird via hausinternem TV in alle Patientenzimmer übertragen.