ManCitys Jack Grealish legt sich mit „Ex“ an

Neuer Fünfter

Ganz und gar nicht meisterlich präsentierte sich die Pep-Truppe jedoch am Samstag. Von Beginn an kontrollierte Aston Villa das Spiel, der Sieg ging letztlich verdient an den Klub aus Birmingham, der mit dem Dreier an den Citizens vorbeizog und nun auf Rang fünf der Premier League Weihnachten feiern darf.