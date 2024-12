ÖFB-Präsidentenwahl von Bartosch war zulässig

Die Wahl von Wolfgang Bartosch zum interimistischen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ist „rechtmäßig und wirksam“. Zu diesem Schluss kam Universitätsprofessor Martin Karollus von der Johannes Kepler Universität Linz in einem vom ÖFB in Auftrag gegebenen 20-seitigen Rechtsgutachten, das den ÖFB-Präsidiumsmitgliedern am Freitagabend nach der virtuellen Zusammenkunft übermittelt wurde und auch der APA vorliegt.