Dieser „Heimatbesuch“ muss vor Weihnachten sein

Letzter Tanz vor den Feiertagen

Doch einmal geht es vor Weihnachten noch zur Sache, steigen die 99ers Sonntag in den Bus nach Villach. In die zweite Heimat von Antonitsch. „Mein Papa ist dort aufgewachsen. Früher, als meine Oma und mein Opa noch am Leben waren, sind wir oft zu Besuch gewesen. Mein Onkel wohnt noch immer in Villach, er kommt auch zum Spiel.“