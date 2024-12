Das Leben ist eine ganz große Inszenierung

Es ist alles eine große Inszenierung. Was beim Zirkus schon seit Jahrhunderten gilt, gilt spätestens seit dem Aufkommen der Sozialen Medien in unser aller Leben. Aber was hat die Unterhaltungskunst uns in Zeiten der omnipräsenten Selbstinszenierung eigentlich noch zu bieten? Dieser Frage geht die australische Compagnie Gravity & Other Myths in „The Mirror“ nach.