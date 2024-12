Alkoholisierter Mann (25) ging auf Polizistin los

Zu wilden Szenen dürften sich am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in Kundl (Bezirk Kufstein) abgespielt haben. Passanten hielten einen offenbar stark alkoholisierten Mann davon ab, in sein Auto zu steigen. Als die Polizei eintraf, brannten dem Betrunkenen alle Sicherungen durch.