Wolfsburg gegen Dortmund ab 17.30 Uhr LIVE

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, erklärte Sahin, habe sein Team zum Ende einer englischen Woche Probleme gehabt. Das offensichtliche Fitnessproblem – das freilich in seine Verantwortung fällt – solle in der kurzen Winterpause analysiert werden. Die Konsequenz: Nach drei 1:1-Unentschieden in der Liga in Serie ist der BVB nur Tabellenachter mit 22 Punkten aus 14 Spielen und im DFB-Pokal – in Wolfsburg – früh gescheitert. „Es ist Fakt: Wir haben eine Ergebniskrise“, sagte Sahin.