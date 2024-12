Ein „gewaltiger“ Klassiker oberhalb von Innsbruck

Jetzt spazieren wir auf der Straße ein paar Meter zurück, um gleich links dem bezeichneten Fahrweg zur Umbrüggler Alm zu folgen. Der zieht fein im lichten Wald empor (bei unbezeichneter Wegteilung rechts). An einer Routengabelung geht es dann links nach oben und in der Folge rechts am Poller mit der Ampel vorbei auf dem Forstweg hinauf (Radroute).