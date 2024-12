Brand in Graz: Bewohner retteten sich ins Freie

Großeinsatz für die Grazer Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Donnerstag. Gegen 1.40 Uhr ging der Notruf ein, dass ein Keller in einem Wohnhaus im Bezirk Ries brenne. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Bewohner zum Glück schon in Sicherheit gebracht, auch Verletzte waren nicht zu vermelden.