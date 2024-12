Rapid: Keine Spekulationen – Mmaee ist der Ersatz!

... kommt jetzt in der Winterpause ein neuer Stürmer? Im Jänner öffnet ja das Transferfenster. Nein. Zumindest ist das nicht Katzers Plan: „Ryan Mmaee ist ja wie eine Neuverpflichtung.“ Die Leihgabe von Stoke City kam im September nach Wien, verletzte sich dann im ersten Training, soll aber zum Start der Vorbereitung am 13. Jänner voll einsteigen können. Der 27-jährige Marokkaner ist also der Burgstaller-Ersatz.