Weil Fäuste fliegen: Taxi-Krisengipfel in Sölden

Este stürzte in Bach

Der kurioseste Fall ereignete sich freilich heuer im März. Nachdem ein Urlauber aus Estland mit einem Taxifahrer wegen der Rechnung in Streit geraten war, sprang der Este über die Leitschiene und stürzte in den Rettenbach. Die Feuerwehr barg den stark Alkoholisierten in der Nacht mit der Drehleiter.