Ihr Lied soll als Stimme der Tiere wachrütteln

Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Musikerkollegen Hansi Süssenbach bringt er das musikalische Werk am heutigen Abend in Salzburg in einem ganz besonderen Rahmen auf die Bühne. Inmitten der geretteten Tiere auf Gut Aiderbichl in Henndorf wird das Duo die Schlagerband „Die Paldauer“ bei ihrem großen Weihnachtskonzert als Vorband unterstützen. Das Publikum darf sich also nicht nur mit den Paldauern und besinnlichen Liedern auf Weihnachten einstimmen, sondern wird auch Zeuge der musikalischen Premiere des Tier-Songs.