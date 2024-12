Messe finanziert Investitionen mit neuen Events

Er gibt Auinger recht: „Wir sind hier in einer sehr Ausgaben-intensiven Zeit“, spricht er etwa die zwei Millionen Euro schwere Parkhaus-Sanierung an. „Durch die Übernahme braucht das Messezentrum dafür keine Zuschüsse der Gesellschafter mehr“, sagt Preuner. Neben Land und Stadt (je knapp 40 Prozent) ist auch die Wirtschaftskammer an der Messe beteiligt.