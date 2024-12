Das Musical „Das Phantom der Oper“ live erleben

Meilenstein für die Erfolgsproduktion im Raimund Theater: „Das Phantom der Oper“ feierte im November seine 200. Vorstellung in Wien und der Ansturm ist weiterhin ungebrochen. Dies liegt auch an der neuen Inszenierung des Musicals von Andrew Lloyd Webber durch den weltberühmten Produzenten Cameron Mackintosh. Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance auf Tickets für die Aufführung am 3. Jänner!