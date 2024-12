Advent-Drama: Tod am Heimweg von Weihnachtsfeier

Dutzende Kerzen – jede einzelne ein Ausdruck tiefer Trauer – flackern neben dem grauen Band der Bundesstraße 18 im Bezirk Lilienfeld. Schluchzend kommen immer wieder Freunde des in der kleinen Stadt so beliebten und auch lebensfrohen Mechanikers an der Stelle des tragischen Unfalls vorbei. Spontan errichteten sie schon wenige Stunden nach dem schrecklichen Unglück eine berührende Gedächtnisstätte für Tom.