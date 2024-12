„Schwer, eine Erklärung für die Krise zu finden!“

„Es ist schwer, für die Krise eine Erklärung zu finden, warum wir uns in La Liga so schwer tun“ – Mittelfeldspieler Pedri hat sich nach dem nächsten bitteren Auftritt des FC Barcelona ratlos gezeigt! Denn während Barca in der Champions League souverän seine Kreise zieht und dort auf Platz zwei liegt, schwächelt die Truppe von Trainer Hansi Flick in der heimischen Meisterschaft. Aus ihren jüngsten sechs Liga-Matches holten die Katalanen nur einen Sieg.